Приговор бывшему главе Федерации вольной борьбы Петербурга оставили в силе

Верховный суд России оставил без изменения приговор бывшему президенту Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимиру Кулибабе, осужденному на 10 лет лишения свободы по делу об организации двойного убийства и покушения, совершенных в 1993 году. Об этом пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор бывшему главе Федерации вольной борьбы Петербурга вступил в законную силу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Приговор бывшему главе Федерации вольной борьбы Петербурга вступил в законную силу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд кассационной инстанции отказался удовлетворить жалобу защиты, признав законным ранее вынесенный приговор.

Владимир Кулибаба, ранее возглавлявший Федерацию вольной борьбы Санкт-Петербурга и работавший помощником председателя Олимпийского комитета России, был признан виновным в марте 2025 года. Во время судебных прений сторона обвинения просила назначить ему 14 лет лишения свободы.

По данным следствия, преступление произошло в августе 1993 года во дворе дома на улице Фрунзе в Санкт-Петербурге. Вооруженные злоумышленники открыли огонь по автомобилю, в котором находился криминальный авторитет Игорь Савин, известный по прозвищу Кувалда. Следственный комитет ранее сообщал, что преступление было связано с переделом сфер криминального влияния.

Матвей Николаев