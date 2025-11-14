Дептранс Москвы объявил о завершении сезона аренды самокатов

В Москве завершается сезон аренды электросамокатов и велопроката из-за похолодания, сообщил столичный департамент транспорта. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) будут заблокированы сегодня вечером.

«Самокаты и велосипеды на парковках доступны для аренды до 22:00»,— передается в Telegram-канале департамента. Затем средства передвижения начнут перевозить в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что за сезон москвичи совершили более 75 млн поездок. Он отметил, что 85% поездок совершались, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса.

По данным научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, за первые девять месяцев года число аварий с участием СИМ уменьшилось на 24% год к году — до 2,9 тыс. случаев. Число смертей из-за ДТП со средствами индивидуальной мобильности выросло на 22,7% — 54 человека, включая пятерых детей.

