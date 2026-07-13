Давление на максимум

Евросоюз ввел санкции в отношении VK (MOEX: VKCO) и мессенджера Max. Для медиахолдинга это означает серьезное усложнение доступа к рынку западных технологий и к международному финансированию, считают эксперты. В VK утверждают, что санкции ЕС никак не влияют на работу его сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Евросоюз 13 июля ввел санкции против головной структуры холдинга VK и его дочерней компании ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора нацмессенджера Max. Это следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале ЕС. Там также сказано, что компания «сотрудничала с российскими властями, в том числе предоставляя им данные о пользователях своих сервисов», а также участвовала в разработке Max «при поддержке государства».

Санкции ЕС были также введены против гендиректора «Коммуникационной платформы» Елены Багудиной.

Среди причин наложения санкций на ООО «Коммуникационная платформа» приводится то, что приложение Max «способно отслеживать коммуникации, в том числе с использованием VPN, собирать данные об установленных на телефоне приложениях и т. д.». В документе сказано, что внедрение и продвижение Max сопровождались мерами по ограничению работы других приложений, таких как WhatsApp и Telegram, в России.

В VK ответили “Ъ”, что санкции ЕС не влияют на работу VK и Max: «Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме». Новые санкции вводятся как поправки к решению Совета ЕС (СЗБП) от мая 2024 года о специальном режиме санкций Евросоюза. До этого компания VK не попадала под прямые санкции Евросоюза. Однако с 2022 года персональные ограничения США, ЕС и Великобритании были наложены на гендиректора VK Владимира Кириенко. Акции VK отреагировали на сообщение Совета ЕС заметным падением. Если утром 13 июля до новости о попадании компании под санкции стоимость одной акции на пике составляла 171 руб., то к 20 часам она упала до 164,1 руб., то есть примерно на 2,6%. До удаления приложений VK из App Store цена за акцию составляла 196 руб.

В конце июня Apple без предупреждения удалила несколько приложений VK из App Store, а до этого, в начале июня, и приложение Max. В Apple решение по Max объяснили проблемами в безопасности системы, а по другим сервисам холдинга — санкциями. Тогда Минцифры в ответ на действия Apple поручило ФАС рассмотреть факт несоблюдения компанией российских законов. В Минцифры не ответили “Ъ”.

Решение Совета ЕС о введении блокирующих санкций в отношении VK подразумевает, что все активы попавших в список лиц в юрисдикции ЕС должны быть заморожены, а в ЕС запрещается вести любую деятельность с лицами из списка, объясняет старший юрисконсульт GSL Law & Consulting Андрей Суворов. Это «полный бан» на любые контакты: европейские компании не смогут не только пользоваться сервисами VK, но и размещать их на своих ресурсах, в первую очередь речь про Apple и Google, которые имеют также юрлица в ЕС, добавляет эксперт. Он считает, что удаление приложений VK из магазина Apple связано с решением ЕС о введении санкций против VK: «Скорее всего технокомпании заранее проинформировали, что ограничения будут приняты, чтобы они успели подготовиться». Американская компания вынуждена соблюдать санкционное законодательство ЕС из-за масштаба своего бизнеса на европейском рынке и рисков штрафов, соглашается доктор экономических наук и советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Последствия для VK включают фактическую изоляцию от западных технологических экосистем, потерю доступа к международным финансовым инструментам и невозможность легального присутствия в европейском цифровом пространстве, добавляет Константин Поздняков.

Вероятность включения VK и Max в санкционные списки США оценивается также как высокая, заключает эксперт.

Впрочем, несмотря на аргументы ЕС в борьбе с сервисами России, в июле этого года Европарламент поддержал возобновление механизма Chat Control EU, который разрешает платформам и соцсетям в ЕС сканировать незашифрованные переписки пользователей для поиска нелегального контента, в первую очередь для защиты детей в сети.

Варвара Полонская, Филипп Крупанин