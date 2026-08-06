Один человек погиб в массовом ДТП на КАД в Ленинградской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло днем 6 августа на внешнем кольце КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным дорожной службы, информация об аварии на 99-м километре кольцевой автодороги поступила в 16:23. По предварительным данным, легковой автомобиль совершил наезд на стоявшее во второй полосе аварийное транспортное средство, после чего в столкновение оказался вовлечен грузовой автомобиль.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек. Его личность устанавливается, пишет 47news.

После аварии движение оказалось затруднено: были заняты первая и вторая полосы движения. ДТП произошло в районе Низино. По данным дорожных сервисов, на месте происшествия образовалась пробка протяженностью около 1,5 км.

Матвей Николаев