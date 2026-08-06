Главу местной общины мормонов в Выборге задержали по уголовному делу

В Выборге сотрудники полиции и ФСБ задержали 74-летнего руководителя местной религиозной организации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Его подозревают в финансировании экстремистской деятельности, сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

По версии следствия, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ. Следственные действия сопровождаются обысками по месту его жительства, а также в здании местной религиозной организации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт задержания. По данным ведомства, фигурантом дела является Валентин Гаврилов, который, согласно открытым источникам, с января 2022 года возглавляет местную религиозную организацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Выборге.

По информации правоохранительных органов, задержанный имеет гражданство России и Израиля, а также является уроженцем Украины.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Матвей Николаев