Пашинян призвал РФ решить вопрос с ремонтом ведущих в Азербайджан участков ж/д

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что просит российских партнеров принять решение по восстановлению участков армянской железнодорожной линии, ведущей в Турцию и Азербайджан. По его словам, это необходимо сделать «как можно быстрее». Ремонт требуется в том числе для реализации транспортного проекта Армении и США «Маршрут Трампа».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У меня также была возможность поговорить об этом с президентом Российской Федерации. Вице-премьер Армении также имел возможность поговорить с вице-премьером России. И мы ждем ответа от наших российских партнеров»,— сказал Никол Пашинян журналистам (цитата по ArmenPress). «Процессы идут. Эти процессы подразумевают, что это должно быть сделано как можно быстрее»,— обратил внимание армянский премьер.

Никол Пашинян просил восстановить железные дороги от Ерасха до границы с Азербайджаном и от участка Ахурик до турецкой границы. По концессионному договору системой железнодорожного транспорта Армении занимается дочерняя структура РЖД — «Южно-Кавказская железная дорога». В конце декабря армянский премьер допускал, что, если Россия не решит этот вопрос в ближайшее время, Армения может восстановить эти участки за госсредства.

Ремонт Армении необходим для реализации проекта «Маршрут Трампа»: системы транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, который в том числе должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Участие России в этом проекте Армения и США не обсуждали. При этом на встрече с Владимиром Путиным Никол Пашинян говорил, что в проекте есть затрагивающие Россию нюансы.

Лусине Баласян