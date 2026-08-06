Wildberries включит риски из-за ударов БПЛА в страховку заказанных товаров

С 7 августа сервис для продавцов Wildberries «Страхование заказов» будет распространяться на новый вид риска — повреждение или утрату товаров из-за терактов и диверсий, в том числе ударов БПЛА. Максимальный размер компенсации составит 50 тыс. руб. за товар, следует из сообщения на портале селлеров маркетплейса.

Страховка будет включать в том числе последствия атак — например, если товар поврежден из-за пожара после падения обломков БПЛА. Защита будет покрывать периоды доставки, хранения в пункте выдачи и обратной логистики в случае возврата товара.

Стоимость страховки составит 1,96–5,6% от цены товара. Плата будет списываться только после того, как покупатель закажет товар. Сервис смогут подключить юрлица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в России и сотрудничают с Wildberries по моделям «Маркетплейс» и «Склад WB». Услуга будет действовать только на российском рынке и распространяться на заказы, оплаченные в российских рублях.

Вооруженные силы Украины атакуют склады Wildberries беспилотниками с 18 июля. Последним под удар попал объект в Тверской области. Минэкономики России прорабатывает меры поддержки предпринимателей, которые потеряли деньги из-за ударов по складам, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

О мерах Wildberries для поддержания поставок — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».