ФАС приостановила конкурс на противоаварийные работы в Петропавловской крепости

Поиск подрядчика для проведения противоаварийных работ на Меншиковом бастионе Петропавловской крепости приостановлен по требованию Федеральной антимонопольной службы. Это следует из данных портала государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антимонопольная служба выявила нарушения при выборе подрядчика для Петропавловской крепости

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Антимонопольная служба выявила нарушения при выборе подрядчика для Петропавловской крепости

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поводом для вмешательства ФАС стала жалоба компании ООО «ЭСК», которую не допустили к участию в конкурсе. В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что решение комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга об отклонении заявки было принято неправомерно.

ФАС выдала предписание устранить нарушения, допущенные при проведении закупочной процедуры. До выполнения требований выбор подрядчика приостановлен. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении комитета по госзаказу.

Изначально прием заявок от потенциальных участников конкурса должен был завершиться 6 августа, однако процедура определения поставщика остается приостановленной до исполнения предписания антимонопольной службы.

Матвей Николаев