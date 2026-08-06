Число самозанятых в Новгородской области за год выросло почти на 10 тысяч

Количество самозанятых в Новгородской области за последний год увеличилось почти на 10 тыс. человек. Об этом сообщили региональные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти сообщили о росте числа самозанятых в Новгородской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Власти сообщили о росте числа самозанятых в Новгородской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По состоянию на сегодняшний день статус самозанятого в области имеют 53 161 человек. За год их число выросло на 9 344 человека.

Как отметил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев, наибольшее количество самозанятых зарегистрировано в Великом Новгороде, а также в Новгородском и Боровичском округах.

По словам министра, режим самозанятости нередко становится первым этапом для развития собственного дела. Получив необходимый опыт, многие предприниматели впоследствии переходят в статус индивидуальных предпринимателей или создают юридические лица.

Матвей Николаев