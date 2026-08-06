Во Всеволожске обследуют 23 подземных бомбоубежища

Администрация Всеволожского района объявила закупку на проведение комплексного обследования заглубленных помещений, расположенных на территории города Всеволожска. Соответствующая информация размещена в документации к закупке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во Всеволожском районе проверят состояние подземных помещений

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Во Всеволожском районе проверят состояние подземных помещений

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, специалистам предстоит обследовать 23 объекта. На первом этапе подрядчик проведет визуальный осмотр подземных помещений, изучит расположенные поблизости потенциально опасные производственные объекты, подготовит необходимые чертежи и проанализирует состояние инженерных коммуникаций.

После этого исполнителю предстоит выполнить инструментальное обследование, включая выборочное вскрытие несущих конструкций для оценки их технического состояния.

Завершить все работы необходимо до 15 ноября 2026 года. На проведение обследования из бюджета Всеволожского района планируется направить 1,648 млн рублей.

Матвей Николаев