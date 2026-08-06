СКР возбудил еще одно уголовное дело в отношении Евгения Старокожева

Военные следственные органы СКР предъявили обвинения в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) бывшему руководителю ООО «Местное управляющее предприятие Уралградмаш» Игорю Агареву и фактическому руководителю Евгению Старокожеву, сообщили в пресс-службе СКР. Для них избрали меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Старокожев является сыном владельца управляющих компаний — Виктора Старокожева. Ранее его уголовное дело передали в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

По версии следствия, обвиняемые с ноября 2025 года по июнь 2026 года, управляя многоквартирными домами, которые находились на территории военного городка, ежемесячно собирали плату ремонт и содержание имущества.

«При этом предусмотренные работы надлежащим образом не организовывались и фактически не выполнялись. В результате противоправных действий совершено многомиллионное хищение денежных средств жителей военного городка. Полученными денежными средствами, предназначенными для содержания и ремонта многоквартирных домов, обвиняемые распорядились по своему усмотрению», — подчеркнули в СКР.

Силовики начали заниматься проблемами в военном городке после того, как его жительница Надежда Мурогова на личном приеме представила генпрокурору целый ряд замечаний по линии ЖКХ в городке — некачественное обслуживание управляющими компаниями жилых домов, неоправданные платы по коммунальным счетам, прогнившие сети водоснабжения, изношенные теплосети.

Напомним, в отношении Евгения Старокожева возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Его фактура на данный момент неизвестна.

Артем Путилов