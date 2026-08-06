В Калининграде ликвидировали плантацию конопли с 125 кустами

В Калининграде сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной плантации конопли, обнаруженной на садовом участке в Центральном районе города. Об этом 6 августа сообщили в региональном управлении МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У жителя Калининграда изъяли более 60 килограммов конопли

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ У жителя Калининграда изъяли более 60 килограммов конопли

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, участок принадлежит 35-летнему местному жителю. В ходе обыска полицейские обнаружили 125 кустов конопли, общий вес изъятого растительного сырья превысил 60 кг. Кроме того, в дачном доме нашли около 65 г марихуаны, готовой к употреблению.

Подозреваемый был задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По версии оперативников, выращенные растения предназначались для дальнейшего незаконного сбыта.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном культивировании наркосодержащих растений и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Максимальная санкция по наиболее тяжкой из вменяемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Матвей Николаев