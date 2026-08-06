В Калининграде ликвидировали плантацию конопли с 125 кустами
В Калининграде сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной плантации конопли, обнаруженной на садовом участке в Центральном районе города. Об этом 6 августа сообщили в региональном управлении МВД России.
У жителя Калининграда изъяли более 60 килограммов конопли
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По данным ведомства, участок принадлежит 35-летнему местному жителю. В ходе обыска полицейские обнаружили 125 кустов конопли, общий вес изъятого растительного сырья превысил 60 кг. Кроме того, в дачном доме нашли около 65 г марихуаны, готовой к употреблению.
Подозреваемый был задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По версии оперативников, выращенные растения предназначались для дальнейшего незаконного сбыта.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном культивировании наркосодержащих растений и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Максимальная санкция по наиболее тяжкой из вменяемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.