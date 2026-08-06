Жительницу Североморска оштрафовали на 500 тыс. за комментарий в Telegram

Северный флотский военный суд вынес приговор 46-летней жительнице Североморска по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроме того, женщине на два года запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Кроме того, женщине на два года запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд установил, что 29 октября 2024 года женщина опубликовала в чате одного из Telegram-каналов комментарий на украинском языке, содержащий призывы к обстрелу жилых домов и объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории России.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма, совершенные с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет) и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, женщине на два года запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Карина Дроздецкая