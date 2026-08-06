Подготовка первоклассника к школе в Петербурге обойдется почти в 50 тыс. рублей

Подготовка первоклассника к новому учебному году в Санкт-Петербурге в 2026 году обойдется родителям почти в 50 тыс. рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самой затратной частью школьного набора остается одежда

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Самой затратной частью школьного набора остается одежда

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным исследования, базовый комплект для первоклассницы стоит около 46,8 тыс. рублей, для первоклассника — порядка 44,8 тыс. рублей. Самой затратной частью школьного набора остается одежда — на нее приходится более 60% всех расходов. При этом сильнее всего за год подорожала сменная обувь — примерно в два раза. Также выросли цены на кроссовки для физкультуры, классические брюки, юбки и пиджаки.

Канцелярские товары также стали дороже. Набор для учеников начальной школы оценивается примерно в 7,8 тыс. рублей, что на 30% выше прошлогоднего уровня. Для средней и старшей школы комплект канцтоваров обойдется примерно в 5,4 тыс. рублей.

Вместе с тем, по данным Ozon, интерес к школьным товарам в Петербурге и Ленинградской области в июле вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметно увеличился спрос на чертежные принадлежности, тетради и письменные принадлежности. Кроме того, жители региона стали чаще покупать астрономические и исторические карты, а также обложки и закладки для книг.

Карина Дроздецкая