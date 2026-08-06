В вузы и колледжи Ленобласти подали более 90 тысяч заявлений

В Ленинградской области завершается приемная кампания 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 23 тысяч абитуриентов участвуют в приемной кампании Ленобласти

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Более 23 тысяч абитуриентов участвуют в приемной кампании Ленобласти

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

По его словам, в вузы и учреждения среднего профессионального образования области документы подали более 23 тыс. абитуриентов. Всего приемные комиссии приняли свыше 90 тыс. заявлений.

Глава региона напомнил о ближайших этапах кампании. Уже 7 августа вузы опубликуют списки зачисленных студентов, а 15 августа аналогичная информация появится в колледжах и техникумах.

Матвей Николаев