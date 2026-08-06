В Петербурге раскрыли убийство мужчины, пропавшего без вести в 2024 году

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли убийство мужчины, который с 2024 года числился пропавшим без вести. По подозрению в совершении преступления задержан 70-летний житель Ростовской области, сообщили 6 августа в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, в апреле 2024 года в квартире на проспекте Луначарского между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры подозреваемый нанес потерпевшему смертельные травмы, после чего скрылся. Впоследствии мужчину объявили пропавшим без вести, а в конце июля 2026 года было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как следует из опубликованных полицией материалов, после задержания мужчина признал факт преступления. По его словам, после случившегося он вывез тело на автомобиле, а затем, пытаясь скрыть следы преступления, спустя несколько дней начал отправлять сообщения с телефона погибшего, создавая видимость, что тот добровольно покинул город и скрывается.

Подозреваемый также заявил, что готов показать следователям место, где спрятал тело погибшего. В настоящее время следственные действия продолжаются.

По данным следствия, ранее задержанный работал в прокуратуре Мурманской области. Правоохранители считают, что полученный опыт мог помочь ему скрыть следы преступления.

Матвей Николаев