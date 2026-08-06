Из-за низкого уровня воды на Ладоге ограничили проход судов

ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» ввело ограничение по осадке судов на отдельных участках внутренних водных путей Волго-Балтийского бассейна из-за снижения уровня воды ниже проектных отметок. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уровень воды в Ладожском озере снизился почти на 90 см ниже среднемноголетних значений

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Уровень воды в Ладожском озере снизился почти на 90 см ниже среднемноголетних значений

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Согласно распоряжению, ограничения затронули реку Волхов на участках от озера Ильмень до деревни Пчева, от Пчевы до нижнего бьефа Волховского шлюза, а также от шлюза до Старой Ладоги. Кроме того, ограничения введены на судоходной трассе озера Ильмень между устьем реки Ловать и истоком Волхова.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что уровень воды в Ладожском озере снизился почти на 90 см ниже среднемноголетних значений. По его словам, причиной стали две малоснежные зимы подряд и низкий приток воды из Онежского озера, Саймы и Ильменя. Глава региона отмечал, что ситуация носит естественный характер и не представляет угрозы для жителей или экосистемы.

При этом владельцев маломерных судов призвали соблюдать осторожность из-за риска сесть на мель на участках с малой глубиной. По прогнозу областных властей, уровень воды начнет постепенно восстанавливаться осенью.

Карина Дроздецкая