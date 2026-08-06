Режим повышенной опасности введен из-за жары в 27 итальянских городах

Италия объявила режим повышенной погодной опасности во 27 крупных городах — от Триеста и Венеции на севере до Неаполя и Палермо на юге, сообщило агентство ANSA. Причина — новая волна экстремальной жары, накрывшая Италию. В Министерстве здравоохранения заявили, что ранее такой режим уже действовал в 25 городах, но это первый случай с начала года, когда его распространили на все крупные города страны.

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В Италии в некоторых районах температура приблизилась к +40 °C. За последние дни в стране умерли от жары четыре человека. Власти рекомендуют жителям стараться не выходить на солнце днем, по возможности находиться в помещениях, пить больше воды и не употреблять алкоголь.

На этой неделе в Европу пришла четвертая с начала лета волна жары. В Австрии был зафиксирован новый температурный рекорд +40,8 °C. Уровень воды в Дунае и Рейне опустился до рекордно низкого. Это привело к перебоям в транспортировке грузов и проблемам с электроэнергией.

Яна Рождественская