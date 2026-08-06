Жителя Архангельска заподозрили в оправдании терроризма через мессенджер

21-летний житель Архангельска задержан по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. По версии следствия, молодой человек размещал в интернете публикации, содержащие оправдание террористической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Архангельске возбуждено дело об оправдании терроризма в интернете

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Архангельске возбуждено дело об оправдании терроризма в интернете

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как считают следователи, с апреля 2022 года подозреваемый поддерживал идеологию терроризма в открытых чатах одного из мессенджеров. Позднее, став администратором одного из интернет-сообществ, он публиковал материалы, которые, по данным следствия, содержали признаки публичного оправдания и поддержки терроризма.

В ходе расследования у подозреваемого провели обыск и изъяли электронные носители информации, представляющие интерес для следствия. В настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей и продолжают сбор доказательств.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Матвей Николаев