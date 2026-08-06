В Петербурге испытали беспилотники для поиска нефтеразливов и мониторинга водоемов

В акватории «Горская» в Санкт-Петербурге состоялся первый полигонный эксперимент по применению надводных и подводных беспилотных систем для решения природоохранных задач. Об этом 6 августа сообщил председатель городского комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надводные и подводные дроны впервые протестировали для экологического контроля в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Надводные и подводные дроны впервые протестировали для экологического контроля в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, беспилотные комплексы могут использоваться для кошения и сбора водной растительности, очистки водоемов от плавающего мусора, поиска, локализации и ликвидации нефтеразливов, мониторинга состояния дна, а также выявления несанкционированных сбросов сточных вод.

В ходе испытаний надводный беспилотник в автоматическом режиме обнаруживал нефтяной разлив и определял его границы, а подводный аппарат выполнял промеры глубин и исследовал рельеф дна. Кроме того, специалисты проверили работу системы управления беспилотником в условиях нестабильной связи.

Матвей Николаев