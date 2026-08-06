Более 1,3 тыс. жалоб за сутки: в Петербурге фиксируют массовые сбои интернета

Жители Санкт-Петербурга за последние сутки оставили более 1,3 тыс. жалоб на перебои в работе интернета и онлайн-сервисов на фоне масштабных сбоев, которые 6 августа затронули пользователей по всей России. За последний час в городе зафиксировано 362 обращения, следует из данных сервиса detector404.ru.

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По информации сервиса, пользователи жалуются как на мобильный, так и на домашний интернет. Одновременно по всей стране фиксируются проблемы в работе крупных онлайн-площадок и сервисов, включая Wildberries, OZON, «Ростелеком», «Авито», РЖД, Газпромбанк, а также онлайн-кинотеатр Ivi. Кроме того, поступают сообщения о перебоях в работе Telegram.

На пике по России detector404.ru зарегистрировал 442 жалобы на Wildberries, 342 — на Сбербанк, 303 — на «Ростелеком», 286 — на МТС и 279 — на OZON.

Официальных комментариев о причинах массовых сбоев от Роскомнадзора, Минцифры и операторов связи на момент публикации не поступало.

Карина Дроздецкая