Щит «Надежда» завершил проходку тоннеля к будущей станции «Каменка»

Проходческий щит «Надежда» завершил проходку нового участка Невско-Василеостровской линии метро и вышел в демонтажный котлован между проспектом Королева и Парашютной улицей. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следующим этапом станет оснащение перегонных тоннелей инженерными системами и подготовка к пусконаладочным работам

Фото: Пресс-служба Смольного Следующим этапом станет оснащение перегонных тоннелей инженерными системами и подготовка к пусконаладочным работам

Фото: Пресс-служба Смольного

Тоннелепроходческий комплекс приступил к работе в 2024 году и за это время проложил почти 4,6 км двухпутного тоннеля. По словам губернатора региона, завершение этого этапа приблизило строительство продолжения зеленой линии метро, которая улучшит транспортную доступность новых кварталов Приморского района.

Следующим этапом станет оснащение перегонных тоннелей инженерными системами и подготовка к пусконаладочным работам.

Щит «Надежда» прокладывал тоннель от станции «Беговая» мимо строящейся «Богатырской» в сторону будущей станции «Каменка». Открытие новых станций для пассажиров запланировано на 2029 год.

Карина Дроздецкая