Турецкие F-16 начали патрулировать небо над странами Балтии
Турецкие истребители начали патрулировать небо над странами Балтии, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.
31 июля Турция впервые в истории направила в Эстонию пять истребителей F-16 из состава 181-й эскадрильи и 76 военнослужащих для участия в миссии НАТО Baltic Air Policing. Они базируются на авиабазе Эмари и сменили там португальский контингент. Турецкие военнослужащие заступили на боевое дежурство 1 августа и будут выполнять задачи до 30 ноября 2026 года, отметили в Минобороны Турции.
Миссия Baltic Air Policing была создана в 2004 году сразу после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО, поскольку у этих трех стран нет собственных боевых самолетов для охраны неба. За последние полгода в странах Балтии участились случаи падения обломков беспилотников. В Латвии после инцидентов с БПЛА ушли в отставку министр обороны Андрис Спрудс, затем — премьер-министр Эвика Силиня. По данным Bloomberg, руководство НАТО попросило Турцию развернуть свои силы в регионе раньше оговоренного срока.
Турецкие истребители F-16 были направлены в Эстонию в конце июля 2026 года для участия в миссии НАТО Baltic Air Policing, которая предполагает круглосуточное патрулирование воздушного пространства стран Балтии. Эта миссия, осуществляемая с 2004 года после вступления Эстонии, Латвии и Литвы в альянс, предполагает реагирование на возможные нарушения воздушного пространства над Балтийским регионом.
Решение НАТО развернуть турецкие силы раньше оговоренного срока может быть связано с инцидентами с беспилотниками, которые участились в странах Балтии. В частности, в мае 2026 года после падения БПЛА на востоке Латвии в стране начался правительственный кризис, приведший к отставкам министра обороны Андриса Спрудса и премьер-министра Эвики Силини. Российские военнослужащие отслеживают ситуацию с пролетом БПЛА через воздушное пространство прибалтийских стран, поскольку это затрагивает безопасность их граждан и инфраструктуры.
В июле 2026 года президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что НАТО изменило мандат миссии по охране воздушного пространства стран Балтии с патрульного на боевой, что значительно улучшит возможности противовоздушной обороны региона. В марте министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии призывали НАТО укрепить воздушную оборону восточного фланга из-за залетов украинских ударных дронов.