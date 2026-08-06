Турецкие F-16 начали патрулировать небо над странами Балтии

Турецкие истребители начали патрулировать небо над странами Балтии, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

31 июля Турция впервые в истории направила в Эстонию пять истребителей F-16 из состава 181-й эскадрильи и 76 военнослужащих для участия в миссии НАТО Baltic Air Policing. Они базируются на авиабазе Эмари и сменили там португальский контингент. Турецкие военнослужащие заступили на боевое дежурство 1 августа и будут выполнять задачи до 30 ноября 2026 года, отметили в Минобороны Турции.

Миссия Baltic Air Policing была создана в 2004 году сразу после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО, поскольку у этих трех стран нет собственных боевых самолетов для охраны неба. За последние полгода в странах Балтии участились случаи падения обломков беспилотников. В Латвии после инцидентов с БПЛА ушли в отставку министр обороны Андрис Спрудс, затем — премьер-министр Эвика Силиня. По данным Bloomberg, руководство НАТО попросило Турцию развернуть свои силы в регионе раньше оговоренного срока.