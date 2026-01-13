Bloomberg: НАТО просит Турцию досрочно направить самолеты F-16 для патрулирования

НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для участия в миссии альянса по патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом раньше запланированного срока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, турецкие самолеты должны будут находиться в Эстонии с августа по декабрь 2026 года, что на несколько месяцев опережает изначальный график.

Турция уже планировала развернуть свои F-16 в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года. Анкара пока не дала официального ответа на досрочный запрос альянса, отмечает Bloomberg.

В последний раз турецкие истребители участвовали в миссии по патрулированию в начале 2025 года. Тогда запрос поступил из-за повышенной напряженности в регионе: в декабре турецкий F-16 сбил беспилотник над Черным морем, а позже на территории Турции был обнаружен обломок БПЛА.