Дело об убийстве ребенка из Петербурга рассмотрят в закрытом режиме

Первое заседание по уголовному делу в отношении Петра Жилкина пройдет 13 августа в закрытом режиме. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и убийстве несовершеннолетнего мальчика из Петербурга. Об этом 6 августа сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в убийстве ребенка Петр Жилкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Обвиняемый в убийстве ребенка Петр Жилкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Заседание назначил Ленинградский областной суд. Материалы дела поступили в суд после утверждения обвинительного заключения прокуратурой 29 июля.

По версии следствия, в конце января 2026 года Жилкин совершил преступление в отношении ребенка, после чего, чтобы скрыть его, убил мальчика и вывез тело в Ленинградскую область. Ночью 3 февраля тело ребенка обнаружили вмерзшим в лед Симоновского ручья у Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе.

Жилкин находится в СИЗО с начала февраля. После задержания он признался в убийстве и указал место, где было спрятано тело. В случае признания вины ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Во время расследования следователи провели более 70 экспертиз, включая генетические, видеотехнические и судебно-медицинские, а также допросили свыше 80 свидетелей. Экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

Карина Дроздецкая