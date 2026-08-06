Петербург стал лидером среди городов-миллионников по числу прокатов сапбордов

Петербург занял первое место среди российских городов-миллионников по числу точек проката сапбордов. В городе работает 228 пунктов аренды водно-спортивного инвентаря — на 64 больше, чем в Москве, сообщили аналитики 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К началу лета число прокатов увеличилось на 11% по сравнению с прошлым сезоном

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ К началу лета число прокатов увеличилось на 11% по сравнению с прошлым сезоном

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

За три года количество таких точек в крупнейших городах России выросло на 55% и достигло 900. К началу лета число прокатов увеличилось на 11% по сравнению с прошлым сезоном, а за два летних месяца — еще на 3%.

Средняя стоимость двухчасовой аренды сапборда в Петербурге составляет 1609 рублей. По цене город занял третье место среди городов-миллионников после Москвы (2030 рублей) и Омска (1657 рублей). Самый доступный прокат оказался в Уфе — 1030 рублей за два часа.

Карина Дроздецкая