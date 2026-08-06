Круглый год под повесткой

В июле в России завершилась отправка призывников в войска в рамках весенней кампании. Однако сам призыв уже нельзя назвать сезонной процедурой в привычном смысле. За последние несколько лет государство практически полностью перестроило систему срочного комплектования Вооруженных сил. Так, например, призыв стал фактически круглогодичным, предельный возраст для службы вырос с 27 до 30 лет, изменилось расписание болезней. Военкоматы же начали рассылать электронные повестки, а в стране заработал единый реестр воинского учета. Эти реформы постепенно формируют новую модель призыва, которая заметно отличается от той, что действовала еще несколько лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

От двух кампаний — к круглогодичной работе

Самым заметным изменением последних лет стала реформа организации призыва. Ранее фактически все действия военкоматов были жестко привязаны к двум ежегодным кампаниям — весенней и осенней. Именно в эти периоды граждан вызывали на медицинское освидетельствование, заседания призывных комиссий и другие мероприятия, связанные с призывом.

С вступлением в силу изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» призывные мероприятия стали фактически круглогодичными. Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров в беседе с «Review. Северо-Запад» рассказывает, что теперь медицинские и призывные комиссии, профессиональный психологический отбор, уточнение документов воинского учета, решение об отправке в армию и другие процедуры могут проводиться на протяжении всего года. При этом сами отправки в войска по-прежнему осуществляются в традиционные сроки — весной и осенью.

Для призывников это означает, что ожидать повестку только два раза в год уже нельзя. Вызвать гражданина для прохождения медицинского освидетельствования или уточнения данных могут практически в любой месяц.

Законодатели объясняли реформу стремлением снизить нагрузку на военкоматы и сделать работу комиссий более равномерной. Кроме того, у самих призывников появляется больше времени для прохождения обследований, оформления отсрочек или обжалования решений.

Адвокат Военной коллегии адвокатов Елена Козлова отмечает, что круглогодичный формат сделал взаимодействие призывников с военкоматами более удобным.

«Теперь призывные мероприятия можно проходить круглый год, тогда как раньше они допускались только во время осеннего и весеннего призыва. А что касается сроков отправки в войска, то они остались прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В этом вопросе для призывников ничего не изменилось»,— заключает госпожа Козлова.

«Действительно, введение круглогодичного призыва позволило военкоматам проводить все мероприятия не в сжатые сроки, а планомерно вызывать призывников, не создавая большой толкучки в коридорах и кабинетах комиссариата»,— подтверждает адвокат Денис Кокшаров.

Если судить по отдельным указам президента на каждую призывную кампанию, то весной 2024 года на службу были направлены 150 тыс. человек, осенью — 133 тыс. Весенний призыв 2025 года составил 160 тыс. человек, осенний — 135 тыс. Весной 2026 года в войска отправили 141 тыс. новобранцев.

Призывной возраст вырос до 30 лет

Еще одним принципиальным изменением стало повышение верхней границы призывного возраста. Уже более двух лет призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее верхняя планка составляла 27 лет.

В практике адвокатской коллегии «Призывник» были прецеденты, когда к юристам обращались граждане в возрасте от 27 до 30, которых после корректировки призывных рамок пытались забрать в армию, отмечает господин Кокшаров.

«В основном это были лица, которые получили гражданство в 26 лет, а в 27 лет пришли в военкомат вставать на учет. Им вменяли то, что они не исполнили свою обязанность по постановке на воинский учет сразу после получения паспорта. Поэтому военкомат указывал, что они должны исполнить воинскую обязанность. Суд в своих решениях вставал на сторону граждан»,— рассказывает Денис Кокшаров.

Новое расписание болезней

До сих пор одной из самых обсуждаемых реформ являются изменения в расписании болезней, вступившие в силу с 5 сентября 2025 года.

Поправки коснулись десятков заболеваний. Наиболее заметные изменения произошли в отношении некоторых нарушений зрения, отдельных заболеваний позвоночника, гипертонической болезни, последствий травм, психических расстройств, аллергических заболеваний и ряда других патологий.

Адвокат Елена Козлова замечает, что из-за этих изменений большое количество заболеваний ушло из категории диагнозов, которые позволяли освободиться от срочной службы.

«Да, нельзя сказать, что они исчезли полностью, но теперь нужны более сильные нарушения функций по этим заболеваниям, чтобы получить негодность к службе. Самый распространенный пример — гипертоническая болезнь. До прошлого года призывника освобождали от службы, если была диагностирована первая стадия этого заболевания. В новой редакции расписания болезней негодным признают человека уже со второй стадией гипертонической болезни. При этом она должна быть подтверждена цифрами артериального давления, а также поражением органов — например, сердца, мозга, кровеносных сосудов и так далее. Молодой человек до 30 лет вряд ли будет страдать подобным заболеванием»,— замечает госпожа Козлова.

По ее словам, теперь категорию годности получают и люди с металлоконструкциями в конечностях, хотя раньше в армию их не забирали.

Денис Кокшаров замечает, что коррекция расписания болезней изменила ситуацию для многих призывников — например, страдающих ожирением.

«Раньше не призывали людей с индексом массы тела более 35, а по нынешнему расписанию болезней в войска не отправляют граждан с индексом более 40. Планку серьезно подняли. Тем более, если человек страдает ожирением, то чаще всего у него имеются и сопутствующие заболевания»,— подчеркивает адвокат Денис Кокшаров.

Эксперт добавляет, что многие критерии оценки состояния здоровья для освобождения от призыва на военную службу ужесточили — в том числе к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, эндокринным, психическим и неврологическим, а также болезням органов дыхания и кожи.

Главная идея реформы расписания болезней заключалась в том, чтобы приблизить критерии годности к современным медицинским возможностям. В результате часть граждан, ранее получавших категорию «В» (ограниченно годен), теперь может быть признана годной с незначительными ограничениями и направлена на службу.

Елена Козлова подчеркивает, что теперь для освобождения от срочного призыва по медицинским показаниям заболевание гражданина должно быть выявлено и подтверждено неоднократно — необходимо установить хронический характер болезни.

«У военкоматов серьезно возросли требования к доказательствам заболевания, к лечебным учреждениям, методам исследования»,— говорит адвокат.

По оценке адвоката Кокшарова, изменения в расписании болезней позволят призвать в войска 15–20% от числа тех, кто раньше признавался негодными к службе по состоянию здоровья.

Электронные повестки и цифровой воинский учет

Еще несколько лет назад практически единственным способом уведомления призывника оставалась бумажная повестка. Сегодня система постепенно становится цифровой.

Закон о создании единого реестра воинского учета и реестра повесток закрепил возможность направления электронных повесток через государственные информационные системы. Как рассказывает Денис Кокшаров, массовую рассылку электронных повесток начали применять с осени 2025 года и сейчас она стала основным способом оповещения призывников.

«Электронные повестки на данный момент превалируют над бумажными»,— оценивает адвокат Елена Козлова.

После полноценного запуска реестра повесток электронная повестка считается врученной автоматически через семь дней после размещения в реестре, независимо от того, ознакомился ли гражданин с ней фактически.

За неявку по повестке без уважительной причины могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей. Также возможно наложение временных ограничений, предусмотренных законом. Среди них запрет на регистрацию транспортных средств и недвижимости, получение кредитов в качестве индивидуального предпринимателя, регистрация ИП, а также ограничение права управления автомобилем до исполнения обязанности по явке. Елена Козлова подчеркивает, что новые правила действуют в отношении всех граждан, состоящих на воинском учете, а не только призывников на срочную службу.

При этом важно различать два цифровых ресурса. Единый реестр воинского учета представляет собой внутреннюю государственную базу данных, тогда как Реестр повесток — сервис, через который гражданин сможет увидеть направленные ему уведомления.

«Периодически к нам обращаются граждане, в отношении которых уже начали действовать ограничительные меры. Мы им разъясняем, что их возможно снять при помощи явки по повестке или предъявления документальных доказательств, что человек не посетил военкомат в указанное время по уважительной причине»,— рассказывает адвокат Кокшаров.

Он замечает, что после внедрения электронной системы рассылки повесток призывники стали намного чаще посещать военкоматы, а случаи игнорирования оповещений существенно сократились.

Как защитить свои права до армии и во время службы

Эксперты подчеркивают, что до отправки в войска гражданин вправе знакомиться с материалами своего личного дела, получать копии решений призывной комиссии, представлять дополнительные медицинские документы, требовать направления на дополнительное обследование при наличии медицинских показаний, а также обжаловать решение комиссии.

Жалоба может быть подана как в вышестоящую призывную комиссию субъекта РФ, так и непосредственно в суд. До рассмотрения жалобы исполнение решения о призыве может быть приостановлено.

«Если принято решение о призыве гражданина, то оно может быть обжаловано в административном (подать жалобу в вышестоящую призывную комиссию субъекта) или судебном порядках. Эти два способа можно совместить. Если была подана жалоба в суд, то можно не дожидаться решения призывной комиссии субъекта»,— подчеркивает Денис Кокшаров.

Он отмечает, что представлять интересы призывника в судебном порядке может он сам либо лицо, имеющее высшее юридическое образование.

Юристы рекомендуют призывникам хранить копии всех медицинских документов, результатов обследований, решений комиссий, повесток и иных документов, связанных с призывом: в случае возникновения спора именно они становятся основной доказательной базой.

После прибытия в воинскую часть военнослужащий по призыву также сохраняет право обращаться с жалобами. Он может направить обращения командованию части, в военную прокуратуру, военное следственное управление Следственного комитета, военную полицию, уполномоченному по правам человека, а также в гарнизонный военный суд.

Эксперты рекомендуют еще до отправки записать контактные данные родственников, адвоката (если он участвует в деле), военной прокуратуры по месту службы, а также сохранить электронные копии основных документов.

«Серьезные и довольно масштабные изменения в законодательстве о воинском призыве во многом обусловлены несколькими факторами. Во-первых, технологический прогресс, который внедряется и в сферу призыва. Во-вторых, отношения с другими странами, которые сейчас переживают непростой период. Все это толкает руководство страны к созданию механизмов, которые позволят более эффективного укомплектовывать армию. Отсюда и более внимательное отношение военкоматов к медицинским обследованиям призывников, к поводам для отсрочек и негодности к службе. И в этом направлении была проведена действительно большая работа»,— отмечает политолог Александр Конфисахор.

Матвей Николаев