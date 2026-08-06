В российские университеты с начала года зачислили 117 тыс. человек

В этом году по квоте для участников СВО и их детей в российские университеты зачислили более 41,8 тыс. человек, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, квота заполнена чуть более чем на 73%. В общей сложности с начала года в вузы поступили 117 тыс. человек.

«Это, как правило, три наших основных квоты — это отдельная квота, особая квота и целевая квота. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке»,— пояснил господин Фальков (цитата по ТАСС).

Министр уточнил, что после завершения приоритетного зачисления по квотам в вузах России дополнительно появятся более 62 тыс. бюджетных мест. «В соответствии с действующими правилами приема, все места, которые не заняты по целевой квоте, они передаются в основной конкурс»,— уточнил Валерий Фальков.

В январе президент Владимир Путин продлил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Список участников расширили с шести вузов до 17. К августу девять из них перестроились под новую модель.

Подробности — в материале «Ъ» «Минобрнауки почивает на бакалаврах».