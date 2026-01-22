Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин продлил пилотный проект по реформе высшего образования до 2030 года

Президент России Владимир Путин расширил и продлил пилотный проект по реформе высшего образования. Раньше он действовал до 2025-2026 учебного года, теперь его продлили до 2029-2030 учебного года включительно. Указ опубликован на сайте правовых актов.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно документу, с начала 2026-2027 учебного года к пилотному проекту присоединяются еще несколько учебных заведений. Среди них:

  • Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова;
  • Российский университет транспорта;
  • Дальневосточный федеральный университет;
  • Московский городской педагогический университет;
  • Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;
  • Московский физико-технический институт;
  • Тюменский государственный университет;
  • Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина;
  • Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
  • Ставропольский государственный аграрный университет;
  • Южный федеральный университет.

Работа над национальной системой высшего образования ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от Болонской системы. Чиновники решили заменить применяемую с 2003 года систему «бакалавриат—магистратура» на схему «базовое высшее—специализированное высшее». Срок обучения на первой ступени составит 4–6 лет, на второй — 1–3 года.

Пилотный проект по реформе образования действует с мая 2023 года. Изначально в нем участвовали шесть вузов: НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Томский госуниверситет, Петербургский горный университет и МАИ. По планам Минобрнауки, в 2027 году новая система станет обязательной.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Минобрнауки почивает на бакалаврах».

