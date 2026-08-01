Минобрнауки: 9 из 17 пилотных вузов перестроились под новую модель образования
В этом году порядка 42,4 тыс. абитуриентов планируется принять на бюджет в рамках пилотного проекта по новой модели высшего образования в 17 российских вузах. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Глава ведомства Валерий Фальков сообщил, что девять университетов уже полностью перестроили учебные программы под новые требования. Интерес со стороны поступающих и работодателей заметно вырос с момента старта проекта в январе текущего года, добавил господин Фальков.
В предстоящем учебном году студенты 17 вузов-пилотов начнут обучение по 581 новой образовательной программе. С 2023 по 2025 год на пилотные направления поступили более 33,5 тыс. человек. Полный переход на новую систему планируется завершить в течение следующих трех лет, при этом по отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 2027 года.
В январе президент России Владимир Путин продлил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Список участников расширили с шести вузов до 17.
В 2022 году Министерство науки и высшего образования анонсировало отказ от Болонской системы, которая действовала в России с 2003 года, и приступило к разработке собственной уникальной модели высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему, в котором изначально участвовали шесть вузов: Московский авиационный институт, НИТУ МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский государственный университет. Цель проекта — заменить систему «бакалавриат — магистратура» на уровни базового высшего и специализированного высшего образования, а также аспирантуру. Срок обучения на базовом уровне варьируется от четырех до шести лет, на специализированном — от одного года до трех. Пилотный проект должен завершиться к 2026 году.
Работа по обновлению национальной системы высшего образования ведется с мая 2022 года. Изначально планировалось, что нормативная база для новой модели будет подготовлена к концу 2024 года, а массовый переход начнется с 2025 года. Затем сроки сдвинулись: в 2025 году глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что год будет посвящен активным действиям по переходу, а массовый переход на новую систему запланирован на 2027–2028 учебный год. По последним данным, все российские вузы должны будут перейти на новую систему к 2030 году.
Реформа призвана усилить практическую направленность обучения и наладить связь с рынком труда. При этом сроки обучения не будут едиными и будут зависеть от сложности специальности и запросов экономики. Ожидается, что новая система обеспечит гибкость образовательных программ, но с обязательным фундаментальным ядром. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отмечал высокую эффективность новых программ в рамках пилотного проекта.