Минобрнауки: 9 из 17 пилотных вузов перестроились под новую модель образования

В этом году порядка 42,4 тыс. абитуриентов планируется принять на бюджет в рамках пилотного проекта по новой модели высшего образования в 17 российских вузах. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Глава ведомства Валерий Фальков сообщил, что девять университетов уже полностью перестроили учебные программы под новые требования. Интерес со стороны поступающих и работодателей заметно вырос с момента старта проекта в январе текущего года, добавил господин Фальков.

В предстоящем учебном году студенты 17 вузов-пилотов начнут обучение по 581 новой образовательной программе. С 2023 по 2025 год на пилотные направления поступили более 33,5 тыс. человек. Полный переход на новую систему планируется завершить в течение следующих трех лет, при этом по отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 2027 года.

В январе президент России Владимир Путин продлил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Список участников расширили с шести вузов до 17.