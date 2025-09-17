Минобрнауки почивает на бакалаврах

Почти 12 тыс. первокурсников, выяснил “Ъ”, в этом году решили учиться по новым программам в рамках национальной системы высшего образования, которая вводится вместо прежней «болонской системы». Сейчас национальная система тестируется в шести вузах, но с 2027 года должна стать обязательной для всех университетов. Новый образовательный стандарт вызвал интерес как у «бюджетников», так и у обучающихся за свой счет, а также у иностранных студентов. Массовое внедрение модернизированных программ высшего образования потребует существенных ресурсов, отмечают эксперты.

Все больше российских студентов готовы получать знания в рамках новой системы высшего образования

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Все больше российских студентов готовы получать знания в рамках новой системы высшего образования

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В приемную кампанию 2025 года в российские вузы зачислили 904 тыс. выпускников школ и колледжей. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании с президентом. По данным министра, более 440 тыс. из них поступили на бюджет, еще 464 тыс.— на платные места. При этом, как удалось выяснить “Ъ”, почти 12 тыс. первокурсников учатся по обновленным стандартам в вузах—участниках пилотного проекта по введению национальной системы высшего образования.

Работа над национальной системой высшего образования ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от Болонского процесса. Чиновники решили заменить применяемую с 2003 года систему «бакалавриат—магистратура» на схему «базовое высшее—специализированное высшее». Срок обучения на первой ступени составит 4–6 лет, на второй — 1–3 года. Нужно обучать специалистов так, чтобы выпускники первой ступени работодателями «не воспринимались как недоучки», объяснял реформу глава Минобрнауки Валерий Фальков. С мая 2023 года действует «пилот» по переходу на новую систему, в котором участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Томский госуниверситет, Петербургский горный университет и МАИ. Два последних вуза осуществляют прием исключительно на программы нового формата, в остальных набор ведется и на программы бакалавриата и магистратуры. С 2026 года Минобрнауки намерено расширить эксперимент, в 2027 году новая система станет обязательной.

В Минобрнауки “Ъ” рассказали, что в этом году участвующие в «пилоте» вузы получили 11,3 тыс. бюджетных мест в рамках нового стандарта. Это на 145% больше, чем в первый год эксперимента (в 2023 году было 4,6 тыс.). Количество модернизированных программ, по которым проходил прием, увеличилось со 113 до 177 (+57%). Значительно возрос и интерес к новым направлениям у студентов-платников: в 2023 году таких было 702 человека, в этом году их уже 4,2 тыс. человек (+498%). Вместе с ними общее количество зачисленных на новые программы составило 15,3 тыс. человек.

Количество отчислений по модернизированным программам держится на уровне 10–14%, рассказал “Ъ” источник в Минобрнауки. «Этот показатель не вызывает у нас беспокойства, пока не превышает 20%»,— замечает он. Точное количество учащихся по таким программам будет подсчитано в октябре, когда министерство подведет итоги по контингенту учащихся в вузе.

Больше всего студентов (4,76 тыс. человек) поступило на новые программы в МАИ. «Наибольшей популярностью пользуются направления в области самолетостроения, проектирования, производства и эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов, а также IT и искусственный интеллект»,— рассказали “Ъ” в вузе. Длительность программ на разных направлениях подготовки в МАИ зависит «от задач индустрии и цикла обновления профильных технологий»: «Продолжительность обучения по программам базового высшего образования (БВО) составляет пять с половиной лет для конструкторских специальностей и четыре года для IT, общеинженерных и социогуманитарных направлений. Программы специализированного высшего образования рассчитаны на два года. Помимо этого, в МАИ появилась возможность запуска уникальных целевых программ длительностью один год».

Второй вуз по количеству студентов, зачисленных в этом году на модернизированные программы,— Московский педагогический государственный университет (МПГУ; 4,75 тыс. человек). «Самыми интересными в пилотном проекте являются программы с нестандартными сроками обучения. Шестилетние треки пользуются популярностью у абитуриентов, так как они дают возможность получить сразу три педагогические специальности и стать многопрофильным специалистом»,— рассказали в вузе. Замыкает тройку по количеству приема на новые направления Петербургский горный университет: туда поступило 2,54 тыс. человек.

В Томский государственный университет (ТГУ) на модернизированные программы зачислено 1,32 тыс. человек. «Несмотря на сложность пилотных программ, в этом году мы отметили повышение среднего балла поступивших, особенно на программы инженерно-технологической направленности, пришли более сильные и мотивированные студенты»,— отметили в вузе. Самые популярные направления обучения — юриспруденция, геология, лингвистика, математика и компьютерные науки, информационные системы и технологии, прикладная математика, инноватика, химия и техническая физика.

В МИСИС на обновленные программы зачислили 945 человек. «Наиболее интересные программы пилотного проекта — многотрековые направления базового высшего образования с гибкими сроками обучения,— говорят в вузе.— Ранее для открытия новой программы под потребности работодателя требовалось минимум пять лет: разработка программы, ожидание объявления нового набора на первый курс, процесс обучения. Теперь же это возможно прямо в процессе обучения».

В Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта на новые программы поступило 939 человек. И. о. ректора Максим Демин отмечает, что в вузе сегодня наблюдают «взрывной» рост балла ЕГЭ поступающих по следующим обновленным направлениям: химия — +26%; экология — +13%; педагогика — +15%; биология — +9%. Это, по мнению ректора, говорит о «доверии абитуриентов к качеству высшего образования в рамках новой модели». «Реализация этих программ в прежнем формате была бы невозможна,— добавляет врио проректора по образовательной деятельности вуза Максим Лисогор.— Образовательные программы не просто меняют срок обучения, но позволяют студенту сделать выбор по срокам его обучения с соответствующей квалификацией».

Отдельно “Ъ” узнал, пользуются ли программы национальной системы образования популярностью у иностранцев.

В МАИ в этом году поступило 170 иностранных абитуриентов, причем 67 из них — на платные места. Лидерами по количеству заявлений стали Узбекистан и Казахстан. «Все программы пилотного проекта соответствуют международным стандартам: имеют многоуровневую структуру и отвечают требованиям по срокам освоения, что позволяет выпускникам подтвердить свой уровень квалификации за рубежом»,— отмечают в вузе. В ТГУ поступило 243 иностранных студента. «Из ближнего зарубежья лидируют Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Среди дальнего — Китай, Индонезия и Йемен. Есть студенты из Замбии, Марокко, Монголии и Южной Африки»,— рассказали в вузе. В МИСИС среди иностранцев большей популярностью пользуются программы со сроком обучения четыре года. Всего на программах БВО в этом учебном году там будет обучаться 118 иностранцев из 26 стран: в основном это обучающиеся из Таджикистана, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и Анголы. Есть и студенты с Кубы, из Гвинеи, Республики Беларусь, Алжира, Судана, Колумбии. На программах специализированного высшего образования в вузе обучаются 109 иностранцев из 10 стран. В БФУ имени Канта в этом году 55 иностранных граждан поступили на программы пилотного проекта. Больше всего из Казахстана, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора и Южной Африки.

«Все вузы "пилота" сильные и престижные. У БФУ конкурентов в регионе нет, у Томского госуниверситета тоже крепкие позиции, а МПГУ — флагман педагогического образования в стране. Поэтому абитуриенты всегда стремились в эти вузы, и утверждать, что новые треки привлекают сильнее, чем бренд университета, невозможно»,— уверена директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Эксперт предполагает, что наработки пилотных вузов (особенно Петербургского горного университета) «практически невозможно транслировать на другие вузы, поскольку такая модель возможна только при очень больших ресурсах, которыми большинство региональных вузов не располагает».

«Репутация вузов играет важную роль для абитуриентов, все вузы-"пилоты" в целом являются ведущими в своих отраслях,— соглашается директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев.— Но мы видим, что трансформация программ не приводит к тому, что студенты боятся на них поступать». Эксперт добавляет, что, прежде чем тиражировать пилотные подходы на все вузы, стоит провести общественное обсуждение результатов и только потом выработать общее для всех решение. Для эффективного обучения иностранцев по новым программам господин Терентьев предлагает отдельно проработать вопрос соглашений с государствами, которые «традиционно являются поставщиками иностранных студентов», чтобы дипломы российской национальной системы без проблем там признавались. «Это возможно, хотя и требует дополнительных усилий, поэтому вопрос Минобрнауки стоит выделить в отдельную зону контроля»,— заключает он.

Полина Ячменникова