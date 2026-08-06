Такер Карлсон и выступающие против Трампа республиканцы создадут партию
Американский телеведущий Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и другие бывшие сторонники президента США Дональда Трампа обсуждают создание собственного движения. Об этом сообщают Politico и The Hill со ссылкой на заявление госпожи Грин.
Фото: Cheney Orr / Reuters
«Мы сказали, что не хотим никаких войн за рубежом, и мы действительно имели в виду это, когда поддерживали Дональда Трампа, потому что он это обещал. Но он предал всех нас»,— заявила госпожа Грин. Она пока не сообщила подробностей о том, каким будет новое движение и кто его возглавит.
Госпожа Грин опубликовала фотографии со встречи, в которой, кроме нее и Такера Карлсона, участвовало еще несколько бывших сторонников господина Трампа и его движения MAGA. Среди них — бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент и конгрессмен-республиканец Томас Масси.
Многие бывшие сторонники Дональда Трампа в последнее время стали критиковать его, в частности, за войну в Иране. Ранее господин Карлсон уже извинился за то, что был единомышленником господина Трампа, и сказал, что больше не будет поддерживать республиканцев. Он также заявил, что хочет создать третью партию. Госпожа Грин, которая также критиковала Дональда Трампа в последнее время, в июне порвала с республиканцами.
К середине 2026 года Марджори Тейлор Грин, ранее активная сторонница Дональда Трампа и движения MAGA, порвала с Республиканской партией, о чем написала в X 25 июня 2026 года. Она заявила, что не будет поддерживать партию, которая «предала избирателей и страну», ссылаясь на критику Дональда Трампа за войну в Иране и затягивание публикации файлов Эпштейна Министерством юстиции США.
Раскол внутри Республиканской партии и движения MAGA обострился в последние месяцы 2025 года и продолжился в 2026 году, в частности, из-за политики Дональда Трампа в отношении войны с Ираном. В марте 2026 года Bloomberg сообщало, что операция США и Израиля против Ирана стала серьезной политической проблемой для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс, вызвав разногласия даже внутри движения MAGA, где часть сторонников, включая Такера Карлсона и Марджори Тейлор Грин, обвинили Трампа в нарушении предвыборных обещаний не начинать новые войны.
Такер Карлсон, бывший ведущий Fox News, также заявил 3 июля 2026 года, что намерен создать собственную партию, так как, по его мнению, Республиканская и Демократическая партии «единодушны» во внешней политике, в том числе в поддержке войны на Ближнем Востоке. Ранее, 22 апреля 2026 года, Карлсон извинился за свою поддержку Дональда Трампа, а 6 марта 2026 года Дональд Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA за критику операции против Ирана.