Такер Карлсон и выступающие против Трампа республиканцы создадут партию

Американский телеведущий Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и другие бывшие сторонники президента США Дональда Трампа обсуждают создание собственного движения. Об этом сообщают Politico и The Hill со ссылкой на заявление госпожи Грин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheney Orr / Reuters Фото: Cheney Orr / Reuters

«Мы сказали, что не хотим никаких войн за рубежом, и мы действительно имели в виду это, когда поддерживали Дональда Трампа, потому что он это обещал. Но он предал всех нас»,— заявила госпожа Грин. Она пока не сообщила подробностей о том, каким будет новое движение и кто его возглавит.

Госпожа Грин опубликовала фотографии со встречи, в которой, кроме нее и Такера Карлсона, участвовало еще несколько бывших сторонников господина Трампа и его движения MAGA. Среди них — бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент и конгрессмен-республиканец Томас Масси.

Многие бывшие сторонники Дональда Трампа в последнее время стали критиковать его, в частности, за войну в Иране. Ранее господин Карлсон уже извинился за то, что был единомышленником господина Трампа, и сказал, что больше не будет поддерживать республиканцев. Он также заявил, что хочет создать третью партию. Госпожа Грин, которая также критиковала Дональда Трампа в последнее время, в июне порвала с республиканцами.

Яна Рождественская