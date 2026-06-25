Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин порвала с Республиканской партией
Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая ранее была активной сторонницей президента США Дональда Трампа и его движения MAGA, заявила, что она больше не будет поддерживать Республиканскую партию. Она написала об этом в X через день после того, как известный телеведущий Такер Карлсон заявил в интервью, что ни в коем случае больше не будет поддерживать республиканцев. Господин Карлсон также долгое время был сторонником MAGA, но позже стал резко критиковать президента.
Марджори Тейлор Грин
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Госпожа Грин написала: «Такер не единственный, кто перестал поддерживать Республиканскую партию. Многие из нас уже сыты по горло и не будут поддерживать партию, которая предала избирателей и страну».
В последние месяцы известные сторонники MAGA все чаще выступают с критикой Дональда Трампа и его администрации. Одним из поводов для этого стало затягивание публикации файлов Эпштейна Министерством юстиции США в прошлом году. Из-за критики по этому поводу господин Трамп назвал госпожу Грин «предательницей», после чего она решила досрочно покинуть Палату представителей.
В последнее время Марджори Тейлор Грин, как и многие другие сторонники MAGA, критически высказывалась о начатой Дональдом Трампом войне в Иране. «Когда он хотел быть президентом мира, постоянно говорил, что больше не будет иностранных войн, конечно, я считала, что он заслуживает Нобелевской премии,— в частности, заявила госпожа Грин.— Но считаю ли я, что он заслуживает ее сейчас? Нет, абсолютно нет». Она и ранее выступала за отказ США от участия в новых военных конфликтах и приоритет внутренней политики.
Упомянутый Марджори Тейлор Грин раскол в движении MAGA, которое она, как и Такер Карлсон, ранее поддерживала, стал заметен из-за недовольства рядом решений Дональда Трампа. Это включает в себя затягивание публикации файлов Эпштейна и войну в Иране. Из-за критики по делу Эпштейна, Трамп назвал её «предательницей». Сам бывший президент США Дональд Трамп также исключил Такера Карлсона из движения MAGA за критику операции против Ирана, заявив, что тот «сбился с пути» и не понимает принципов «Америка прежде всего».
Помимо этих разногласий, Республиканская партия демонстрирует внутренний раскол. Отдельные её члены критикуют Трампа, а сама Грин ранее выступала против финансирования Киева и угрожала инициировать отставку спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Активность Марджори Тейлор Грин, как одной из радикальных фигур, расценивается некоторыми республиканцами как риск на выборах.
Данный раскол и недовольство политикой Трампа могут ослабить позиции Республиканской партии перед грядущими выборами в Конгресс, что усложнит для них возможность удержать большинство в обеих палатах. Подобные конфликты ставят однопартийцев перед выбором между лояльностью к Трампу и интересами избирателей.