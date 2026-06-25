Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин порвала с Республиканской партией

Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая ранее была активной сторонницей президента США Дональда Трампа и его движения MAGA, заявила, что она больше не будет поддерживать Республиканскую партию. Она написала об этом в X через день после того, как известный телеведущий Такер Карлсон заявил в интервью, что ни в коем случае больше не будет поддерживать республиканцев. Господин Карлсон также долгое время был сторонником MAGA, но позже стал резко критиковать президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марджори Тейлор Грин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Марджори Тейлор Грин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госпожа Грин написала: «Такер не единственный, кто перестал поддерживать Республиканскую партию. Многие из нас уже сыты по горло и не будут поддерживать партию, которая предала избирателей и страну».

В последние месяцы известные сторонники MAGA все чаще выступают с критикой Дональда Трампа и его администрации. Одним из поводов для этого стало затягивание публикации файлов Эпштейна Министерством юстиции США в прошлом году. Из-за критики по этому поводу господин Трамп назвал госпожу Грин «предательницей», после чего она решила досрочно покинуть Палату представителей.

В последнее время Марджори Тейлор Грин, как и многие другие сторонники MAGA, критически высказывалась о начатой Дональдом Трампом войне в Иране. «Когда он хотел быть президентом мира, постоянно говорил, что больше не будет иностранных войн, конечно, я считала, что он заслуживает Нобелевской премии,— в частности, заявила госпожа Грин.— Но считаю ли я, что он заслуживает ее сейчас? Нет, абсолютно нет». Она и ранее выступала за отказ США от участия в новых военных конфликтах и приоритет внутренней политики.

Яна Рождественская