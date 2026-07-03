Такер Карлсон решил создать собственную партию

Американский телеведущий Такер Карлсон планирует создать собственную партию. Он заявил об этом в интервью журналу Columbia Journalism Review (CJR). Господин Карлсон заявил, что Республиканская и Демократическая партии «единодушны» во внешней политике, в том числе в поддержке войны на Ближнем Востоке. «Нужна третья партия. Я собираюсь помочь ее создать»,— отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / Reuters Фото: Lucas Jackson / Reuters

В интервью CJR господин Карлсон сказал, что «по-настоящему важными являются вопросы войны и финансов». А раз по этим вопросам, как считает журналист, республиканцы и демократы сходятся, то в США «однопартийное государство, а не демократия» и нужна третья партия с другой позицией.

Такер Карлсон, который был популярным телеведущим на Fox News, а после запустил собственный видеосервис Tucker Carlson Network, долгое время поддерживал президента США Дональда Трампа. Однако в последнее время господин Карлсон, как и некоторые другие бывшие сторонники, стал критиковать президента США, прежде всего за войну в Иране. В марте Дональд Трамп заявил, что исключает журналиста из своего движения MAGA. Позже тот извинился за то, что раньше был сторонником господина Трампа, и сказал, что больше не будет поддерживать республиканцев.

Яна Рождественская