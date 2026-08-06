Посольство в Таиланде выразило соболезнования родственникам убитых в Паттайе россиян

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования родственникам убитых в Паттайе российских туристов. Об этом диппредставительство написало в Telegram-канале.

«Это тяжелая утрата. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами»,— отметили в посольстве.

Свои соболезнования лично выразили премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу в телефонном разговоре с послом России Евгением Томихиным. В поисках участвовали российские волонтеры в провинции Чонбури. Посольство также поблагодарило полицию Таиланда, которая организовала масштабные поиски виновных в убийстве россиян.

6 августа в Паттайе прошла церемония прощания с погибшими россиянами. Во время мероприятия также почтили память тайской семьи из трех человек, которых убили те же преступники.

В конце июля 22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат пропали в Паттайе. Спустя несколько дней полиция задержала двух подозреваемых — Суэа Хой и Ай Фанг. Мужчины признались в убийстве и рассказали, что хотели украсть у туристов мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Тогда они застрелили младшего брата, после чего забили до смерти его сестру. Подозреваемые арестованы, суд отказался отпускать их под залог.