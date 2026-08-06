Объем торговли России и Армении сократился на две трети в 2026 году

Товарооборот между Россией и Арменией в 2026 году сократился на две трети по сравнению с прошлым годом и продолжит сокращаться. Об этом заявил журналистам российский вице-премьер Алексей Оверчук.

«Мы в течение последних 3-4 лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности, риски сокращения товарооборота»,— сообщил господин Оверчук (цитата по ТАСС). По его словам, объемы российско-армянской торговли достигли пика в 2024 году и составили около $12 млрд. В прошлом году они снизились примерно до $8 млрд.

Сокращение товарооборота между ЕАЭС и Арменией Алексей Оверчук назвал предсказуемым. «Ситуация такова, что, очевидно, он будет и дальше сокращаться»,— отметил Алексей Оверчук.

С конца мая Россельхознадзор поэтапно запретил ввоз многих товаров из Армении. Под ограничения, в частности, попали цветы, томаты, огурцы, клубника, вишня, яблоки, алкоголь и молочная продукция. Власти России утверждают, что меры временные и связаны с фитосанитарными нормами. ЦБ Армении заявлял о риске падения ВВП страны на 2% из-за ограничений. Как говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян, если вопрос ограничений не решится в ближайшие недели, это станет «началом конца ЕАЭС».