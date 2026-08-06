На Ирбитской ярмарке ожидают порядка 50 тыс. гостей

Организаторы XXIV Ирбитской ярмарки ожидают порядка 50 тыс. жителей и гостей 7-9 августа в Ирбите, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Ирбит притягивает к себе внимание. На ярмарке будет представлена широкая концертно-развлекательная программа, помимо этого, к мероприятию готовятся Музей гравюры и рисунка, Музей мотоциклетной техники, поэтому надо приехать и просто насладиться»,— отметил заместитель министра культуры региона Роман Дорохин.

В ярмарке примет участие около 300 торговцев. На ней будет организован чайный квартал с дегустациями и мастер-классами, ландшафтный театральный фестиваль «Ирбея» с участием театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Вечером 8 августа на главной сцене ярмарки выступит певец Олег Газманов.

В середине июля из-за паводка, вызванного длительными дождями, в зоне подтопления оказались сотни домов в Ирбите и соседних населенных пунктах. Во второй половине месяца вода стала отступать. Организаторы мероприятия заявили, что паводок не повлияет на проведение ярмарки.

Ирина Пичурина