Паводок не повлиял на организацию Ирбитской ярмарки, она пройдет с 7 по 9 августа

Ирбитская ярмарка традиционно пройдет с 7 по 9 августа в Ирбите, паводок на ее организацию не повлиял, рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирбитская ярмарка

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Ирбитская ярмарка

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Оргкомитет проведения Ирбитской ярмарки оценил все риски с точки зрения паводковой ситуации. Риска ее влияния на проведение этого масштабного мероприятия — нет»,— сказал он.

Напомним, в середине июля из-за паводка, вызванного длительными дождями, в зоне подтопления оказались сотни домов в Ирбите и соседних населенных пунктах. Во второй половине месяца вода стала отступать.

По словам данным мэрии Ирбита, в Ирбитской ярмарке примет участие около 300 торговцев. На ней будет организован чайный квартал с дегустациями и мастер-классами, ландшафтный театральный фестиваль «Ирбея» с участием театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Из-за последствий паводка место фестиваля перенесли: он расположится на площадке Музея уральского искусства, хотя ранее проходил в парке 40-летия Комсомола.

Главный концерт пройдет в субботу, 8 августа, на нем в качестве хедлайнера выступит народный артист РФ Олег Газманов. На следующий день выступят квартет «Урал» и ансамбль народного танца «Ингушетия».

Ирбитская ярмарка впервые прошла в 1643 году и ежегодно проходила до 1929 года. По обороту она занимала второе место после Нижегородской ярмарки. В 2003 году она была возрождена при поддержке правительства Свердловской области. В прошлом году в ней приняло участие около 50 тыс. человек.

Эмма Ханнанова