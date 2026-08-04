Олег Газманов выступит на ярмарке в Ирбите

На XXIV Ирбитской ярмарке, которая будет проходить 7-9 августа, выступит певец Олег Газманов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Его концерт состоится вечером 8 августа на главной сцене ярмарки.

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В этом году свою продукцию на ярмарке в Ирбите представят производители из более чем 35 регионов России. В частности, можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и напитки от предприятий Свердловской области. Также на мероприятии посетители смогут познакомиться с гастрономическими традициями и культурой народов России на национальных подворьях.

Кроме того, на ярмарке будут проводиться выставки, мастер-классы, экскурсии, концерты, фестиваль народных художественных промыслов «Город мастеров», организуют интерактивные музеи и театральные постановки фестиваля ландшафтного театра «Ирбея».

Ирбитская ярмарка ежегодно становится одной из крупнейших площадок для продвижения продукции региональных производителей и развития внутреннего туризма. В этом году она вновь объединит торговую, культурную и деловую программы, ожидаются десятки тысяч гостей из разных регионов России.

Ирина Пичурина