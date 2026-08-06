Reuters: сделка по Ормузскому проливу предоставит Ирану контроль над судами
Cоглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив, пишет Reuters со ссылкой на источники. Агентство называет это «одной из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день».
Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп говорил, что Ормузский пролив будет открыт «очень скоро». Соединенные Штаты начали вторую морскую блокаду иранских портов 14 июля.
Несколько собеседников Reuters уточнили, что в переговорах между Ираном и Оманом остаются важные нерешенные вопросы. «Уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже сделана»,— сказал один из источников. Другой собеседник сообщил, что переговорщики из стран Персидского залива настаивают на том, чтобы любая уплата сборов была добровольной.
Иран добивается взимания платы в размере от 5% до 7% от стоимости грузов, перевозимых судами через Ормузский пролив. Оман настаивает на плате в размере 3%. США выступают против введения сборов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».
Президент США Дональд Трамп 3 августа 2026 года заявил о начале мирных переговоров с Ираном и выразил надежду на скорое открытие Ормузского пролива, подчеркнув, что США против взимания Ираном платы за проход судов.
В июне 2026 года Дональд Трамп сообщал о возобновлении судоходства по южной «магистрали» Ормузского пролива, которая, по его словам, полностью безопасна. Это было одним из условий мирной сделки между США и Ираном. Ранее, 27 мая 2026 года, президент Трамп пригрозил «взорвать» Оман, если тот пойдет на поводу у Ирана в вопросе контроля над проливом.
В июне 2026 года США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагал возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон тогда обязался на 30 дней прекратить блокаду иранских портов, но Дональд Трамп предупредил, что ограничения могут быть возобновлены при необходимости. США прервут диалог с Ираном при наличии сборов за проход через Ормузский пролив.