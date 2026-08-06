Reuters: сделка по Ормузскому проливу предоставит Ирану контроль над судами

Cоглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив, пишет Reuters со ссылкой на источники. Агентство называет это «одной из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день».

Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп говорил, что Ормузский пролив будет открыт «очень скоро». Соединенные Штаты начали вторую морскую блокаду иранских портов 14 июля.

Несколько собеседников Reuters уточнили, что в переговорах между Ираном и Оманом остаются важные нерешенные вопросы. «Уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже сделана»,— сказал один из источников. Другой собеседник сообщил, что переговорщики из стран Персидского залива настаивают на том, чтобы любая уплата сборов была добровольной.

Иран добивается взимания платы в размере от 5% до 7% от стоимости грузов, перевозимых судами через Ормузский пролив. Оман настаивает на плате в размере 3%. США выступают против введения сборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».