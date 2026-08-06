В Грузии возобновили подачу электроэнергии после третьего за две недели блэкаута
В Грузии полностью восстановили подачу электроэнергии после масштабного отключения, которое произошло 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Государственной электросистемы Грузии».
В стране нет ни одного абонента, который остался бы без света, заявили в компании. В штатном режиме работают стратегические и жизненно важные объекты и предприятия, следует из сообщения.
Блэкаут произошел в Грузии 5 августа около 20:10 по местному времени (19:10 мск). В Тбилиси остановилось метро, была нарушена работа Грузинской железной дороги. Позднее подачу энергии начали восстанавливать.
Это уже третий блэкаут в стране за последние две недели. Масштабные отключения света также произошли в Грузии и Абхазии 24 и 25 июля из-за аварии на ИнгурГЭС, расположенной на административной границе. Плотина и водозабор расположены на территории Тбилиси, а машинный зал — в Абхазии. После июльского отключения глава «Государственной электросистемы Грузии» Вано Зардиашвили объявил об отставке.
В июле 2026 года в Грузии произошли два блэкаута, 24 и 25 июля, что привело к массовому отключению света в Тбилиси, Батуми и других крупных городах страны. Причиной отключений стала авария на Ингурской ГЭС, расположенной на административной границе Грузии и Абхазии.
Вслед за этими июльскими авариями Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже по статье 318 УК Грузии, которая предусматривает наказание за воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение государственных предприятий. Глава «Государственной электросистемы Грузии» Вано Зардиашвили подал заявление об отставке 31 июля 2026 года и покинул свой пост после июльских событий.