В Грузии возобновили подачу электроэнергии после третьего за две недели блэкаута

В Грузии полностью восстановили подачу электроэнергии после масштабного отключения, которое произошло 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Государственной электросистемы Грузии».

В стране нет ни одного абонента, который остался бы без света, заявили в компании. В штатном режиме работают стратегические и жизненно важные объекты и предприятия, следует из сообщения.

Блэкаут произошел в Грузии 5 августа около 20:10 по местному времени (19:10 мск). В Тбилиси остановилось метро, была нарушена работа Грузинской железной дороги. Позднее подачу энергии начали восстанавливать.

Это уже третий блэкаут в стране за последние две недели. Масштабные отключения света также произошли в Грузии и Абхазии 24 и 25 июля из-за аварии на ИнгурГЭС, расположенной на административной границе. Плотина и водозабор расположены на территории Тбилиси, а машинный зал — в Абхазии. После июльского отключения глава «Государственной электросистемы Грузии» Вано Зардиашвили объявил об отставке.