Глава Госэлектросистемы Грузии ушел в отставку после блэкаута
Глава Государственной электросистемы Грузии Вано Зардиашвили покинул пост после июльского масштабного отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщил глава правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Георгий Абрамишвили в интервью порталу bm.ge.
«Сейчас он (Вано Зардиашвили . — “Ъ”) вышел в отпуск, после которого не вернется», — сказал господин Абрамишвили. По его словам, господин Зардиашвили подал заявление об отставке 31 июля.
В Грузии 24 и 25 июля произошел блэкаут. В обоих случаях света не было как в Тбилиси, так и в других крупных городах и поселках страны. В столице не работали светофоры, уличное освещение, метро, в некоторых районах отключили воду. По всей стране были остановлены поезда.
Электричество также отключали в Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, она находится на административной границе Грузии.
В июле 2026 года в Грузии два дня подряд происходили масштабные отключения электроэнергии, затронувшие Тбилиси, другие города и Абхазию. Причиной отключений абхазское Минэнерго назвало аварию на Ингурской ГЭС, которую совместно эксплуатируют Грузия и Абхазия. В ответ на это Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже.
Подобные отключения электроэнергии случались и ранее. Например, в июне 2021 года подача электричества была прервана в половине Тбилиси и нескольких регионах страны из-за аварии на ЛЭП «Имерети» и Ингурской ГЭС. Также в апреле 2025 года тысячи людей в крупных городах Грузии остались без электричества из-за аварии, которую обещали устранить в течение ночи.
Наряду с блэкаутами, Грузию периодически сотрясают политические события. В марте 2023 года оппозиция проводила акции протеста, требуя отставки правительства и досрочных выборов. В июле 2021 года четыре оппозиционных телеканала прекратили вещание на сутки, требуя отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства. Также на фоне протестов в декабре 2024 года посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе подала в отставку. В январе 2024 года Ираклий Гарибашвили сам покинул пост премьер-министра.