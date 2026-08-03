Глава Госэлектросистемы Грузии ушел в отставку после блэкаута

Глава Государственной электросистемы Грузии Вано Зардиашвили покинул пост после июльского масштабного отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщил глава правления Ассоциации развития возобновляемой энергетики Георгий Абрамишвили в интервью порталу bm.ge.

«Сейчас он (Вано Зардиашвили . — “Ъ”) вышел в отпуск, после которого не вернется», — сказал господин Абрамишвили. По его словам, господин Зардиашвили подал заявление об отставке 31 июля.

В Грузии 24 и 25 июля произошел блэкаут. В обоих случаях света не было как в Тбилиси, так и в других крупных городах и поселках страны. В столице не работали светофоры, уличное освещение, метро, в некоторых районах отключили воду. По всей стране были остановлены поезда.

Электричество также отключали в Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, она находится на административной границе Грузии.