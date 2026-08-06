В Геленджике запрещали выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

В Геленджике с утра была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. Гражданам запрещали выход в море на плавательных средствах, сообщил глава города Алексей Богодистов.

Господин Богодистов призвал граждан покинуть пляжи и набережную, укрыться в помещениях без окон. Также запрещено было находиться на открытом пространстве около моря. Менее чем через час угроза атаки БЭК в Геленджике была снята.

4 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. До этого оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении безэкипажного катера 29 июля.