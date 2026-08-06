В Приморье выплату участникам СВО повысили до 3 млн рублей

Выплату для заключивших контракт на участие в СВО в Приморском крае с 5 августа увеличили до 3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В совокупности размер единовременной региональной и федеральной выплат составит 3,4 млн руб. Выплаты положены лицам, заключившим контракт с военной частью, принимающей участие в СВО, а также студентам, после заключения контракта направленным на службу в войска беспилотных систем.

В июле выплату контрактникам увеличили в Карачаево-Черкесии — до 3,1 млн руб. В Госдуме говорили, что с начала СВО депутатами одобрено 175 законопроектов, расширяющих меры поддержки участников боевых действий.

Подробности — в материале «Ъ» «Единообразие без популизма».