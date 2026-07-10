В Карачаево-Черкесии увеличили выплату контрактникам до 3,1 млн рублей
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об увеличении единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Минобороны России до 3,1 млн руб.
С учетом федеральной выплаты жители Карачаево-Черкесии смогут получить при заключении контракта 3,5 млн руб., сообщила пресс-служба администрации региона.
В предыдущий раз выплату контрактникам в Карачаево-Черкесии увеличивали в апреле — до 2,4 млн руб.
О мерах поддержки участников СВО — в материале «Ъ» «Единообразие без популизма».