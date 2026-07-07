Единообразие без популизма

Перед окончанием работы восьмого созыва Госдума активно расчищает законодательные «завалы». В приоритете у депутатов инициативы, связанные с помощью участникам боевых действий: на заседании 7 июля был рассмотрен целый ряд таких законопроектов. По словам спикера Вячеслава Володина, всего с начала СВО одобрено уже 175 документов, расширяющих меры поддержки для этой категории граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Часть законопроектов была принята во втором и третьем чтениях. Один из них предоставляет гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, дополнительные дни отпусков в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника (их количество установит Минобороны). Также приняты поправки к закону об образовании, дающие детям погибших добровольцев право на преимущественное поступление в кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища.

Еще одна инициатива призвана облегчить ветеранам боевых действий получение натуральных льгот вместо денежной выплаты (лекарства и санаторно-курортное лечение).

Раньше военнослужащий должен был до 1 октября написать заявление об отказе от денежной компенсации и только с января следующего года начинал получать помощь в натуральной форме. Теперь боец, получивший инвалидность, может подать в Социальный фонд заявление о предоставлении услуг, и помощь начнет поступать уже с первого числа следующего месяца.

Алексей Куринный (КПРФ) предложил дать возможность написать такое заявление не раз в год, а в любой момент, когда потребуется помощь в связи с внезапно обнаружившимся заболеванием. Елена Цунаева («Единая Россия», ЕР) пояснила, что этот вопрос может быть решен после проработки с профильными министерствами и ведомствами. В свою очередь, Вячеслав Володин сообщил, что данный законопроект — уже 175-й с 2022 года, который нижняя палата принимает по вопросам поддержки участников СВО, и призвал коллег воздерживаться от «разрушительного популизма».

Также Госдума одобрила законопроект о предоставлении права на дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий. Такое право уже закреплено в отношении других категорий силовиков, но таможенная служба регулируется специальным законодательством, поэтому потребовалось внесение изменений в отраслевой закон.

Как подчеркнул глава комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР), этим депутаты еще раз подтверждают «единообразный подход в предоставлении равной по объему и содержанию государственной поддержки для всех ветеранов, участников боевых действий, членов их семей».

Кроме того, в первом чтении был принят законопроект, устанавливающий порядок передачи права на получение жилья, не реализованного погибшими на СВО военнослужащими из числа детей-сирот, их родственникам.

Как сообщила вице-спикер Анна Кузнецова (ЕР), эта категория «буквально выпала из поля зрения законодателя, а кроме того, обратиться к нам они уже не смогут». По ее данным, в СВО приняли участие около 6 тыс. выпускников сиротских учреждений, а дети и жены тех из них, кто погиб, оказались не защищены. Глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) привела число вдов погибших бойцов из числа детей-сирот — 776 — и попеняла правительству на то, что оно «год продержало законопроект у себя».

Наконец, в первом чтении был принят законопроект, защищающий близких погибших на СВО бойцов от формального снятия с жилищного учета. Как пояснил глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР), сейчас это происходит, если общая площадь жилья в перерасчете на каждого члена семьи превышает учетную норму. «Законопроект устанавливает прямой запрет на снятие семьи с учета по такой причине, также закрепляется гарантия того, что при предоставлении жилья по договору соцнайма общая площадь не может быть уменьшена, если семья стояла на учете до этого»,— уточнил господин Пахомов.

Ксения Веретенникова