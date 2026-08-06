Экипаж упавшего самолета из Ленобласти эвакуировали в Иркутской области

Экипаж лесопожарного самолета Cessna 182, принадлежащего компании из Ленинградской области, эвакуировали после нескольких дней поисков в Иркутской области. Об этом 6 августа сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

Вертолет авиационного поисково-спасательного центра доставил пилота и летчика-наблюдателя в аэропорт Бодайбо. По словам главы региона, летчики получили лишь небольшие ссадины и ушибы, после чего их направили на медицинский осмотр. Как рассказали сами члены экипажа, самолет при происшествии почти не пострадал.

«Что стало причиной происшествия, еще предстоит разобраться. Главное, что оба члена экипажа живы. Они оба – невероятные молодцы. Несмотря на то, что случилось, смогли дойти до сопки, забраться на нее, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету»,— рассказал господин Кобзев.

Командиру воздушного судна Александру 27 лет, летчику-наблюдателю Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов Филиппу — 24 года.

Как сообщал «Ъ Северо-Запад», связь с самолетом Cessna 182, выполнявшим авиапатрулирование лесов по контракту с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов, пропала 3 августа. Судно принадлежит ленинградской компании «Гоставиа». По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По словам Игоря Кобзева, причины случившегося будут дополнительно проанализированы.

Карина Дроздецкая