Трамп: Ормузский пролив будет открыт «очень скоро»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 4 августа Вашингтон и Тегеран провели хорошие переговоры. Он добавил, что очень скоро Иран откроет проход через Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар, и тогда пролив будет открыт»,— сказал Дональд Трамп.

По словам президента США, результаты переговоров могут стать известными в течение 48 часов. Он также указал, что Иран «уже не может обладать» ядерным оружием. В дальнейшем это будет закреплено и на бумаге.

Ранее Axios писало, что Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Ормузскому проливу. Об этом может быть объявлено 5 августа, добавили источники издания.