Трамп: Ормузский пролив будет открыт «очень скоро»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 4 августа Вашингтон и Тегеран провели хорошие переговоры. Он добавил, что очень скоро Иран откроет проход через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар, и тогда пролив будет открыт»,— сказал Дональд Трамп.
По словам президента США, результаты переговоров могут стать известными в течение 48 часов. Он также указал, что Иран «уже не может обладать» ядерным оружием. В дальнейшем это будет закреплено и на бумаге.
Ранее Axios писало, что Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Ормузскому проливу. Об этом может быть объявлено 5 августа, добавили источники издания.
Дональд Трамп 3 августа анонсировал начало переговоров между Вашингтоном и Тегераном, заявив, что стороны близки к сделке по Ормузскому проливу, за которой последует соглашение по денуклеаризации Ирана.
Иранские власти 3 августа опровергли возобновление переговоров с США, заявив, что диалог продолжается только с Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что Тегеран обсуждает с Оманом создание механизма управления Ормузским проливом, где Индонезия, Малайзия и Сингапур совместно обеспечивают безопасность судоходства.
Переговорный процесс вокруг Ормузского пролива был интенсифицирован после того, как Тегеран и Вашингтон обменялись ударами в конце июля 2026 года. США ранее отказались от новых ударов по Ирану по просьбе ближневосточных стран, а также в надежде на достижение мирной сделки, включающей открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана.