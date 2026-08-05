В аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом нашли дрон со взрывчаткой

В аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник рядом с украинским самолетом. Источники агентства DPA в службах безопасности сообщили, что аппарат был оснащен взрывчатым веществом и детонатором.

Беспилотник нашли у южной полосы взлетно-посадочной полосы. Затем его обследовали роботом-сапером. Представитель полиции сообщил, что непосредственной угрозы обнаруженный дрон не представлял.

В связи с обнаружением беспилотника аэропорт временно останавливал работу. Несколько самолетов перенаправили на запасные аэродромы. Вскоре северный сектор аэропорта возобновил работу. Южная взлетно-посадочная полоса осталась закрытой.