Над аэропортом Лейпцига заметили беспилотник
Аэропорт Лейпциг/Халле приостанавливал работу в ночь на 5 августа, несколько рейсов перенесли или перенаправили в другие города. Над территорией воздушной гавани зафиксировали движение беспилотника, сообщила пресс-служба полиции Саксонии.
Оперативные службы аэропорта заметили движение в небе 4 августа в 23:40 по местному времени (00:40 по мск), после чего сразу же закрыли обе взлетно-посадочные полосы. Поиски аппарата длились около двух часов: беспилотник найти не удалось, но в то же время на южной взлетной полосе был обнаружен неопознанный объект.
К утру 5 августа аэропорт все еще работал с ограничениями. Из двух взлетно-посадочных полос работает только одна — северная. Обнаруженный объект обследовали при помощи робота-сапера. Других подробностей не приводится. Полиция Саксонии расследует инцидент.
Инциденты с беспилотниками, нарушающие работу европейских аэропортов, происходили и ранее: в ноябре 2025 года работа аэропорта Бремена в Германии была приостановлена почти на час из-за обнаружения дрона, а в октябре того же года на два часа была парализована работа аэропорта Берлин-Бранденбург также из-за появления неизвестного беспилотника. Кроме того, в сентябре 2025 года аэропорты Копенгагена и Осло временно закрывали воздушное пространство по аналогичной причине. В мае 2026 года Международный аэропорт Мюнхена также не работал с утра из-за появления в небе неопознанного объекта, предположительно беспилотника; осенью 2025 года он уже приостанавливал работу по аналогичным причинам. Германия является первой страной, заявившей, что Россия виновна в запуске БПЛА вблизи европейских аэропортов. Также в ноябре 2025 года над бельгийской атомной электростанцией Doel были замечены три беспилотника, и незадолго до этого были введены ограничения на работу аэропорта Льежа, над которым тоже заметили три БПЛА.